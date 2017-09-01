Ушаков рассказал о теме выступления Путина на саммите БРИКС

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита БРИКС в Китае выступит за продвижение совместных российско-китайских мирных инициатив по решению ядерной проблемы на Корейском полуострове, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В преддверии визита Путина в Китай Ушаков сообщил, что в рамках заседания БРИКС главы стран обсудят ситуацию на Корейском полуострове.

"Президент выскажется в пользу продвижения совместных российско-китайских мирных инициатив. Ожидаем, что и китайские коллеги выступят в таком же ключе", — заявил Ушаков журналистам.