КПП Украины будут оборудованы биометрическим контролем к 2018 году

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Госпогранслужба Украины до 1 января 2018 года успеет оборудовать пункты пропуска на государственной границе специальной аппаратурой для биометрического контроля иностранцев, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года.

"Сейчас речь идет о том, что нам нужно оборудовать все пункты пропуска необходимой аппаратурой для считывания информации биометрического характера. Речь идет об отпечатках всех пальцев… Активно в этом направлении идет работа, у нас 157 основных пунктов пропуска, которые нужно оборудовать", — сказал Слободян в эфире телеканала "112.Украина".

По его словам, предусматривается, что система, которая будет создана, позволит обрабатывать около миллиона запросов в секунду.

Слободян также сообщил, что уже идет тестирование некоторых образцов. В частности, испытываются виды оборудования, которое позволит осуществлять биометрический контроль на расстоянии от пунктов пропуска — в поездах или на морском транспорте.