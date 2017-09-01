Омбудсмен Москалькова рассказала о взаимодействии с коллегой в Киеве

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит украинскую коллегу Валерию Лутковскую сообщить о развитии ситуации с похищенными СБУ российскими военнослужащими Максимом Одинцовым и Александром Барановым, которых судят в Киеве.

Баранов вместе со своим сослуживцем Одинцовым были задержаны СБУ 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент России Владимир Путин назвал это задержание военных "вероломством".

При этом глава СБУ Василий Грицак заявил, что Баранов и Одинцов были задержаны украинскими правоохранителями законно в рамках открытого уголовного производства. По версии следствия, военные в 2014 году после вхождения Крыма в состав России дезертировали из рядов украинской армии и, совершив государственную измену, перешли на службу в российской армии.

Ранее Дарницкий районный суд Киева перенес на 19 сентября судебное заседание по делу Одинцова, это сделано из-за неявки его адвоката. Подольский районный суд Киева в свою очередь принял решение о переносе на 27 сентября судебного заседания по уголовному делу против Баранова.

"По договору о проведении единомоментного мониторинга содержания под стражей я прошу ее сейчас сообщить, как развиваются события по Баранову и Одинцову, суд над которыми ведётся в Киеве сейчас. Их обвиняют в измене родине и дезертирстве. Мы им помогли с адвокатами. Очень важно, чтобы их права не нарушались", — сказала Москалькова журналистам в пятницу.

Активное взаимодействие

Омбудсмен отметила, что они достаточно активно взаимодействуют с украинской коллегой. Так было, например, в недавней истории с похищением журналистки российского Первого канала.

"Когда исчезла из зоны связи журналистка Первого канала Анна Курбатова, я написала sms Лутковской; она мне сразу же ответила, что она жива, здорова, будет депортироваться", — отметила Москалькова.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская позже написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию.

Со своей стороны, российский омбудсмен после просьбы Лутковской направила запрос во ФСИН, чтобы узнать местонахождение отбывающего наказание в России украинца Станислава Клыха. Также она отметила, что по просьбе украинской коллеги неоднократно посещала тех граждан, родственники которых не могут приехать в Россию, чтобы посетить их в колонии.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима. Позднее Минюст Украины заявил, что подал в РФ запрос на выдачу Карпюка.