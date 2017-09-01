Задержанных в Австрии уроженцев Чечни проверяют на причастность к ИГ*

ВЕНА, 1 сен — РИА Новости. Одного из девяти уроженцев Чечни, задержанных австрийской полицией по обвинению в совершении целого ряда тяжких преступлений, подозревают также в причастности в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, сообщает в пятницу газета Kurier.

В прошлую пятницу глава МВД Австрии Вольфганг Соботка заявил о задержании девяти уроженцев Чечни, которым вменяется множество преступлений, таких как создание преступной группы, незаконный оборот оружия и наркотиков и другие. По данным полиции, задержания произошли в результате работы над уголовным делом, возбуждённым в феврале этого года после задержания более двух десятков уроженцев Чечни с оружием в венском районе Флоридсдорф.

По данным издания, среди задержанных на минувшей неделе следователей особенно за интересовал 39-летний Ризван Ч., проживающий в том же Флоридсдорфе. По их мнению, он присоединился к ИГ в Сирии и перешел к джихаду, предварительно перевезя на территорию, где действует организация, родственницу для заключения брака.

Австрийское ведомство по охране конституции изучает деятельность всех задержанных, проверяя изъятые при обысках мобильные телефоны и компьютеры, отмечает газета.

Ранее Соботка отмечал, что задержанных не подозревают в терроризме, но есть основание подозревать их в участии в противостоянии криминальных группировок.

*Террористическая организация, запрещена в России