Задержанных в Австрии уроженцев Чечни проверяют на причастность к ИГ*

ВЕНА, 1 сен — РИА Новости. Одного из девяти уроженцев Чечни, задержанных австрийской полицией по обвинению в совершении целого ряда тяжких преступлений, подозревают также в причастности в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, сообщает в пятницу газета Kurier.
По данным издания, среди задержанных на минувшей неделе следователей особенно за интересовал 39-летний Ризван Ч., проживающий в том же Флоридсдорфе. По их мнению, он присоединился к ИГ в Сирии и перешел к джихаду, предварительно перевезя на территорию, где действует организация, родственницу для заключения брака.
Ранее Соботка отмечал, что задержанных не подозревают в терроризме, но есть основание подозревать их в участии в противостоянии криминальных группировок.
*Террористическая организация, запрещена в России