В Пентагоне призвали Россию пригласить СМИ на учения "Запад-2017"

ВИЛЬНЮС, 1 сен — РИА Новости. Командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, находящийся Литве с двухдневным визитом, заявил в пятницу на конференции в Минобороны республики, что РФ следует пригласить на предстоящие учения "Запад-2017" представителей средств массовой информации.

Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих (из них 5,5 тысячи — российских). Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере.

"Все могли бы расслабиться, если бы Россия пригласила СМИ. Так поступают вооруженные силы Литвы, Германии и США", — сказал Ходжес.

Как ранее заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ ("О мерах укрепления доверия и безопасности"). Россия 13 июля на заседании Совета Россия-НАТО (СРН) провела для стран-членов альянса брифинг о предстоящих учениях.

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин также заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев в свою очередь заявлял, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи этими учениями, непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ. Кроме того, президент Белоруссии неоднократно отмечал, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения.