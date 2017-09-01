В Пентагоне призвали Россию пригласить СМИ на учения "Запад-2017"

ВИЛЬНЮС, 1 сен — РИА Новости. Командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, находящийся Литве с двухдневным визитом, заявил в пятницу на конференции в Минобороны республики, что РФ следует пригласить на предстоящие учения "Запад-2017" представителей средств массовой информации.
"Все могли бы расслабиться, если бы Россия пригласила СМИ. Так поступают вооруженные силы Литвы, Германии и США", — сказал Ходжес.
Как ранее заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ ("О мерах укрепления доверия и безопасности"). Россия 13 июля на заседании Совета Россия-НАТО (СРН) провела для стран-членов альянса брифинг о предстоящих учениях.
Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев в свою очередь заявлял, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи этими учениями, непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ. Кроме того, президент Белоруссии неоднократно отмечал, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения.