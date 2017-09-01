В Таиланде задержали мужчину, ранившего россиянку

БАНГКОК, 1 сен — РИА Новости. Полиция острова Пхукет в пятницу задержала преступника, тяжело ранившего российскую гражданку Елену Харенко в ночь на среду, сообщил официальный представитель Управления полиции провинции Пхукет на пресс-конференции, которую транслировало ТВ Таиланда.

Подозреваемый оказался гражданином Алжира, давно проживающем в Таиланде с просроченной визой. Помимо нападения на россиянку, он подозревается в серии краж из вилл и квартир на острове Пхукет, произошедших в последние три года. Жена подозреваемого, гражданка Таиланда, также находится на подозрении у полиции по обвинению в реализации краденного имущества.

В ночь на среду россиянка получили два огнестрельных ранения при ограблении ее дома. После операции ее состояние улучшилось, и Харенко смогла дать подробные показания полиции об обстоятельствах ограбления, сообщает в пятницу русскоязычная версия интернет-портала Phuket News со ссылкой на полицию Пхукета. Россиянка сообщила, что преступник вошел в дом около половины четвертого ночи, когда она спала. Шум разбудил ее, и женщина, решившая проверить, не забрался ли кто в дом, застала преступника в момент совершения кражи. Преступник наставил на нее пистолет. Женщина бросилась к ванной комнате, чтобы скрыться там, и грабитель открыл огонь.

Преступник скрылся из дома Харенко с ноутбуком, мобильным телефоном и небольшим сейфом, который был пуст. Сейф был позже найден брошенным неподалеку от дома.

По словам полицейских, они расследуют сразу несколько версий происшедшего. Помимо ограбления, вероятным мотивом преступника могла быть месть, связанная с неким "конфликтом", о котором следствие пока ничего сообщить не может. Также расследуется вероятная связь нападения на Харенко с убийством в 2013 году на Пхукете россиянина Евгения Пожиткова, зятя Харенко, который был убит при обстоятельствах, похожих на ограбление дома Харенко, сообщает портал.