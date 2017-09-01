В Таиланде задержали мужчину, ранившего россиянку

БАНГКОК, 1 сен — РИА Новости. Полиция острова Пхукет в пятницу задержала преступника, тяжело ранившего российскую гражданку Елену Харенко в ночь на среду, сообщил официальный представитель Управления полиции провинции Пхукет на пресс-конференции, которую транслировало ТВ Таиланда.
В ночь на среду россиянка получили два огнестрельных ранения при ограблении ее дома. После операции ее состояние улучшилось, и Харенко смогла дать подробные показания полиции об обстоятельствах ограбления, сообщает в пятницу русскоязычная версия интернет-портала Phuket News со ссылкой на полицию Пхукета. Россиянка сообщила, что преступник вошел в дом около половины четвертого ночи, когда она спала. Шум разбудил ее, и женщина, решившая проверить, не забрался ли кто в дом, застала преступника в момент совершения кражи. Преступник наставил на нее пистолет. Женщина бросилась к ванной комнате, чтобы скрыться там, и грабитель открыл огонь.
По словам полицейских, они расследуют сразу несколько версий происшедшего. Помимо ограбления, вероятным мотивом преступника могла быть месть, связанная с неким "конфликтом", о котором следствие пока ничего сообщить не может. Также расследуется вероятная связь нападения на Харенко с убийством в 2013 году на Пхукете россиянина Евгения Пожиткова, зятя Харенко, который был убит при обстоятельствах, похожих на ограбление дома Харенко, сообщает портал.