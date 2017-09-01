В Китае приняли закон, запрещающий неуместное использование гимна

ПЕКИН, 1 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (законодательный орган Китая) в пятницу одобрил законопроект, запрещающий неуместное использование и воспроизведение национального гимна, говорится в сообщении на сайте ВСНП.

Закон вступит в силу 1 октября этого года. Он был инициирован для того, "чтобы сохранить достоинство национального гимна, стандартизировать его воспроизведение и использование, повысить уровень национального самосознания и патриотизма у граждан, развивать и воплощать в жизнь основные социалистические ценности".

Соответствующий законопроект был представлен на рассмотрение ПК ВСНП в июне этого года.

Закон предусматривает запрет на воспроизведение "Марша добровольцев" во время похорон, в качестве фоновой музыки в общественных местах и в рекламных роликах, в коммерческих целях, на бизнес-мероприятиях.

Лица, неподобающим образом изменившие текст гимна при воспроизведении либо исполнившие его в пренебрежительной и унижающей манере, подвергнутся наказанию.

Также законом предусматривается, что у гимна должна быть единственная официальная версия, право на запись которой останется лишь у одобренных властями организаций.