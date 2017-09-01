В США три мексиканца погибли при спасательных работах после урагана "Харви"

Дом, разрушеный в результате урагана Харви во вторник, 29 августа 2017 года, в Рокпорте, штат Техас

Дом, разрушеный в результате урагана Харви во вторник, 29 августа 2017 года, в Рокпорте, штат Техас

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Три мексиканца погибли и один пропал без вести в ходе поисково-спасательных операций в США в связи с последствиями урагана "Харви", сообщает издание El Universal.

Как сообщает издание, в четверг президент Мексики Энрике Пенья Ньето отметил героизм погибших мексиканцев, участвующих в спасении пострадавших в результате урагана и выразил соболезнования их семьям.

"Правительство Мексики остается на cвязи с семьями (погибших и пропавшего без вести мексиканцев – ред.). В тоже время оно не прекращает работу по оказанию помощи нашим соотечественникам, проживающим в пострадавших (от урагана – ред.) районах", — говорится в сообщении администрации президента.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане. По последним данным, в результате обрушившейся на Техас и Луизиану стихии погибли 44 человека.