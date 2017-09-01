Сын Трампа "предсказал", что СМИ не станут освещать пожертвование отца

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сын президента США Эрик Трамп "предсказал", что телеканал CNN не станет освещать планы его отца Дональда Трампа пожертвовать 1 миллион долларов на восстановление после разрушительного наводнения, через три часа после того, как телеканал сообщил об этом, пишет издание Hill.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Трамп посетит Техас и Луизиану и пожертвует личные деньги на восстановление.

"Я так горд. Давайте посмотрим, признает ли CNN… эту невероятную щедрость. Мое предположение – они не сделают этого", — написал Эрик Трамп в микроблоге Twitter через три часа после того, как телеканал передал сообщение Сандерс.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане. По последним данным, в результате обрушившейся на Техас и Луизиану стихии погибли 44 человека.