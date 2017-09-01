Лавров: в Польше идет "промывание мозгов" населения в антироссийском ключе

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. "Промывание мозгов" населения в антироссийском ключе наблюдается сегодня в Польше, в нынешней ситуации встречи с польской стороной не видятся возможными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

"В Польше ощущается реальное промывание мозгов населению в ключе, который будет однозначно антироссийским. Параллельные заявления о том, что мы с вами готовы общаться и давайте встречаться – ну, на таком фоне это просто невозможно", — сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, в чем причина антироссийской политики Польши и почему в этой стране принят закон, предусматривающий снос памятников советского периода.

По словам главы МИД, причина в тех, кто заводит националистические настроения в польском обществе, кто переписывает историю "очень старательно", кто пытается возродить польский национализм на позициях исключительности.

Как отметил министр, в Польше есть те, кто "пытается свалить вину за все польские беды на нашу страну", включая попытки преподнести пакт Молотова-Риббентропа как реальную причину Второй мировой войны. При этом Лавров отметил, что польское руководство забывает о том, что "когда был мюнхенский сговор, когда Чехословакию поделили, Польша молча забрала себе очень лакомый кусочек". "То, что это явилось очень серьезным толчком к тому, чтобы создавать конфликтный потенциал в Европе, Польша предпочитает не говорить, так же, как предпочитает не говорить о том, что задолго до пакта Молотова-Риббентропа Великобритания и Франция заключили свои схожие договоры с гитлеровской Германией", — добавил глава российского политического ведомства.