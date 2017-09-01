Опрос: Трамп говорит откровенно, но ведет себя не по-президентски

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Американцы склонны считать, что президент США Дональд Трамп в своих заявлениях открыто выражает собственное мнение, но при этом не ведет себя в соответствии со своим статусом, показали итоги опроса телеканала Fox News.

Респондентам было предложено назвать характеристики, наиболее точно описывающие американского лидера. По мнению большинства опрошенных (81%), наиболее точно Трампа описывает фраза "говорит то, что думает", вторым по популярности вариантом стал эпитет "задиристый" (53%). При этом с тем, что глава государства ведет себя "по-президентски" согласилась лишь четверть опрошенных, еще столько же человек назвали Трампа "нравственным лидером".

Американцы склонны положительно оценивать политику президента в области экономики и борьбы с терроризмом. При этом более половины участников опроса критически оценивают шаги Трампа в вопросах экологии, отношений с Россией, здравоохранения и межрасовых отношений.

Большинство участников опроса заявили, что в целом политика Трампа способствует разделению страны (56%). С тем, что шаги и заявления президента ведут к сплочению населения, согласна лишь треть опрошенных.

Что касается реакции на последние события в США, респонденты склонны поддерживать предложенные президентом меры по преодолению последствий урагана "Харви" (44%) и согласны с позицией главы государства по сохранению памятников конфедератам (61%).

Одно из последних внешнеполитических решений Трампа об отправке дополнительного контингента США в Афганистан встретило, скорее, негативную реакцию — им остались недовольны 48% американцев. Большинство участников исследования все еще обеспокоены перспективой войны с КНДР (59%), хотя доля американцев, которых волнует этот вопрос, снизилась за последний месяц.

Телефонный опрос был проведен при участии более тысячи зарегистрированных избирателей с 27 по 29 августа. Погрешность результатов составляет три процентных пункта.