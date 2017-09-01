В Таджикистане праздничная молитва прошла при повышенных мерах безопасности

ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Учащиеся и преподаватели учебных заведений в Таджикистане в пятницу пошли на занятия, другие жители совершили праздничный намаз в честь Курбан-байрама в условиях повышенных мер безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

В этом году День знаний совпал с празднованием Курбан-байрама — одного из главных мусульманских праздников, который в Таджикистане отмечается официально и является выходным днем. По решению властей, в День знаний учащиеся школ, лицеев и вузов пошли на занятия, а не в мечеть. По данным Минобразования и науки, в настоящее время в Таджикистане функционируют 3865 школ.

В день празднования Курбан-байрама в стране были усилены меры безопасности. У ворот главной соборной мечети Душанбе были установлены металлоискатели, и сотрудники милиции у входа в мечеть проверяли документы у всех молодых людей. Накануне все помещения не только соборной, но и всех крупных мечетей столицы Таджикистана обследовали с помощью служебных собак. В этом году никто из представителей органов власти не принял участие в праздничном намазе в Соборной мечети.

Курбан-байрам – праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества мусульман к святыням ислама. Он начинается с праздничного намаза, который проходит во всех соборных мечетях Таджикистана. После этого мусульмане посещают могилы родных, идут в гости. В этот день в каждом доме накрывается праздничный дастархан (праздничный стол), и люди, имеющие такую возможность, совершают жертвоприношение.

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после другого важного мусульманского праздника — Ураза-байрама.