Лавров: шаги США инициированы теми, кто мешает Трампу выполнить обещания

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Последние шаги США в отношении РФ инициированы теми, кто мешает американскому президенту Дональду Трампу выполнить свои предвыборные обещания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хочу сказать, что эта вся история с обменом санкционными выпадам, она затеяна была не нами, затеяна была администрацией (экс-президента США Барака) Обамы. Затеяна ровно с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить Трампу выйти вот на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями, чтоб максимально затруднить его выполнение своих предвыборных заявлений о необходимости отношения с Россией нормализовать", — сказал министр в ходе выступления в МГИМО в пятницу.