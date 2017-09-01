Косачев: решение Трампа закрыть консульство России - уступка конгрессу

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа закрыть консульство РФ — это уступка русофобскому партактиву конгресса, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.
"Если информация по Трампу верна, это не может не вызывать сожаления. У него, безусловно, сохранялась свобода маневра, это не тот случай, когда модальность действий диктует конгресс", отметил сенатор.
Так что решение, по словам Косачева, "выглядит, скорее, как уступка русофобскому партактиву конгресса, и оно явно противоречит декларациям Трампа о желании нормализовать отношения с Россией".
Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.