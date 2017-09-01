Косачев: решение Трампа закрыть консульство России - уступка конгрессу

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа закрыть консульство РФ — это уступка русофобскому партактиву конгресса, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.

Как заявил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США, президент Дональд Трамп лично принял решение о закрытии консульства РФ в Сан-Франциско, а также дипломатических зданий в Вашингтоне и Нью-Йорке из предоставленных ему вариантов, обсуждать это с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону он не планирует.

"Если информация по Трампу верна, это не может не вызывать сожаления. У него, безусловно, сохранялась свобода маневра, это не тот случай, когда модальность действий диктует конгресс", отметил сенатор.

Так что решение, по словам Косачева, "выглядит, скорее, как уступка русофобскому партактиву конгресса, и оно явно противоречит декларациям Трампа о желании нормализовать отношения с Россией".

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.