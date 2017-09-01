Россия обеспокоена действиями НАТО в Евроатлантике, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО(У) МИД России. 1 сентября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО(У) МИД России. 1 сентября 2017

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия обеспокоена усилиями НАТО по изменению военно-политической ситуации в Евроатлантике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами в МГИМО.

"Особую тревогу вызывают настойчивые усилия НАТО по изменению военно-политической ситуации в Евроатлантике, включая наращивание военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией регионах, включая, конечно, создание европейского сегмента американской глобальной противоракетной-обороны", — сказал Лавров.