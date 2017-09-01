БАНГКОК, 1 сен – РИА Новости. Спасатели острова Пхукет в Таиланде заявили, что информация о количестве утонувших на пляжах острова в 2016 и 2017 году, сообщенная губернатором провинции Пхукет на совещании почетных консулов иностранных государств, не соответствует истине и может быть "старой", сообщает в пятницу интернет-портал Phuket News.

Губернатор Пхукета Норапхат Плоттхонг заявил на совещании консулов неделю назад, что в 2016 году в провинции Пхукет утонули 260 человек, а в 2017 году – 120 человек.

"В этом году произошел только один смертельный случай на территории зон ответственности спасателей", — заявил в пятницу президент общества спасателей Пхукета Праттхают Чуаюан, слова которого цитирует портал. Он добавил, что в 2016 году таких случаев было 7.

В 2017 году на Пхукета спасены из воды 294 человека, из них 265 иностранных туристов. В 2016 году количество спасенных составило 761 человек, сказал Чуаюан.

"Информация, озвученная губернатором, скорее всего, была старой, не перепроверенной", — заявил он.