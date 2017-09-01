Генконсульство России в Хьюстоне не будет принимать посетителей в пятницу

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Генконсульство РФ в городе Хьюстон в американском штате Техас в пятницу по-прежнему будет закрыто для посетителей из-за наводнения, говорится в заявлении дипмиссии.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), подтоплен после шторма "Харви". Наводнение охватило обширные районы Техаса. Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч спасены.

"Первого сентября Генконсульство в Хьюстоне не будет вести прием посетителей", — говорится в официальном аккаунте дипмиссии в сети микроблогов Twitter.

Генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев ранее заявлял РИА Новости, что здание, где расположено российское генконсульство, оказалось в зоне подтопления, доступа к нему пока нет.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", вызвавший наводнение в городе Новый Орлеан в Луизиане.