Генконсульство России в Хьюстоне не будет принимать посетителей в пятницу

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Генконсульство РФ в городе Хьюстон в американском штате Техас в пятницу по-прежнему будет закрыто для посетителей из-за наводнения, говорится в заявлении дипмиссии.
"Первого сентября Генконсульство в Хьюстоне не будет вести прием посетителей", — говорится в официальном аккаунте дипмиссии в сети микроблогов Twitter.
Генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев ранее заявлял РИА Новости, что здание, где расположено российское генконсульство, оказалось в зоне подтопления, доступа к нему пока нет.
"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", вызвавший наводнение в городе Новый Орлеан в Луизиане.
1 сентября Генконсульство в Хьюстоне не будет вести прием посетителей / On September 1 Russian Consulate in Houston is closed for visitors pic.twitter.com/lj3jGedOso— Russian Consulate (@RusCons_TX) 31 августа 2017 г.