МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Юристы президента США Дональда Трампа уже несколько раз встречались со спецпрокурором по "российскому делу" Робертом Мюллером, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, основной темой обсуждения в ходе встреч стало увольнение главы ФБР Джеймса Коми.

В одной из справок, составленных командой Трампа для спецпрокурора, говорится, что президент США располагал всеми конституционными полномочиями для увольнения Коми, и это не может рассматриваться как воспрепятствование расследованию.

В другом документе юристы Трампа возражают против Коми как свидетеля. Бывшего главу ФБР называют склонным к преувеличениям и ответственным за утечки информации в СМИ. Кроме того, утверждается, что он показал свою ненадежность во время показаний в конгрессе.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрывать расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Мюллер.