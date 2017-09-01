МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Юристы президента США Дональда Трампа уже несколько раз встречались со спецпрокурором по "российскому делу" Робертом Мюллером, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В одной из справок, составленных командой Трампа для спецпрокурора, говорится, что президент США располагал всеми конституционными полномочиями для увольнения Коми, и это не может рассматриваться как воспрепятствование расследованию.
В другом документе юристы Трампа возражают против Коми как свидетеля. Бывшего главу ФБР называют склонным к преувеличениям и ответственным за утечки информации в СМИ. Кроме того, утверждается, что он показал свою ненадежность во время показаний в конгрессе.