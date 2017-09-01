В США районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит нашествие комаров

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Районам в США, пострадавшим от разрушительного урагана "Харви" грозит нашествие комаров и всплеск болезней, которые переносят кровососущие насекомые, заявили эксперты.
Специалист отметил, что данное явление может сопровождаться всплеском болезней, которые передают комары: лихорадка Желтого Нила и энцефалит. Не исключены вспышки других опасных болезней – вируса Зика и лихорадки денге.
Не менее 39 человек погибли, десятки тысяч были эвакуированы в результате наводнений в Техасе, вызванных ураганом "Харви". В настоящее время непогода продолжается в Луизиане.