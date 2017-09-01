Путин рассказал о дорожной карте по решению проблем Корейского полуострова

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Дорожная карта по решению проблем Корейского полуострова, разработанная Россией и Китаем, будет способствовать созданию механизма мира и безопасности, уверен президент РФ Владимир Путин.

"Вместе с китайскими коллегами мы разработали дорожную карту урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряженности, созданию механизма прочного мира и безопасности", — написал российский лидер в своей статье, опубликованной в ведущих СМИ стран БРИКС в преддверии саммита, который пройдёт в Китае.

Россия и Китай разработали дорожную карту по решению проблем Корейского полуострова (план "двойного замораживания"). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.

Эту инициативу уже поддержали некоторые страны, в частности, Германия. США, однако, по-прежнему заявляют, что рассматриваются все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе военный.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".