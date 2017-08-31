Лукашевич: Киеву необходимо обеспечить соблюдение перемирия в Донбассе

ВЕНА, 31 авг — РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал украинские власти обеспечить соблюдение "школьного перемирия" со стороны всех подразделений, участвующих в боевых действиях на востоке Украины.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины ко Дню знаний 1 сентября.

"Это решение было поддержано в совместном заявлении лидерами стран "нормандской четверки". Несмотря на это, украинские силовики не прекратили провокационные обстрелы городов и сел Донбасса на линии соприкосновения", — отметил Лукашевич в четверг на первом после летнего перерыва заседании постоянного совета организации.

Поэтому постпред РФ при ОБСЕ призвал Киев "обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня всеми подразделениями, которые участвуют в боевых действиях против населения Донбасса, в соответствии со взятыми на себя обязательствами в контактной группе".

Он добавил, что особую тревогу вызывают обстрелы пожарных и спасателей, участившиеся случаи минирования дорог и важных объектов киевскими диверсантами, а также активизация действий снайперов у линии соприкосновения.