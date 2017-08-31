СМИ: Трамп отменит защиту от депортации для несовершеннолетних нелегалов

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп отменит защиту от депортации для нелегальных иммигрантов, приехавших в США до совершеннолетия, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По его данным, Трамп отменит норматив, известный как "Отложенные действия для прибывающих детей" (DACA), введенный администрацией Барака Обамы в 2012 году.

Согласно нормативу, ряд нелегальных иммигрантов, прибывших в США в детском возрасте, получали отсрочку от возможной депортации. Каждые два года таким иммигрантам выдавали бумагу об отсрочке возможных действий по депортации.

Изначально число иммигрантов, подпадающих под эту норму, оценивалось в 1,7 миллиона человек. США по состоянию на 2016 год предоставили отсрочку депортации почти 750 тысячам человек. Более половины из них живут в Калифорнии и Техасе.