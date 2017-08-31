Косачев прокомментировал "обмен дипломатическими любезностями" с США

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия должна добиваться симметричности при "обмене дипломатическими любезностями" с США, прокомментировал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев решение Вашингтона закрыть дипмиссию РФ в Сан-Франциско.

"В случае с "обменом дипломатическими любезностями" — продолжать добиваться абсолютной симметричности. И если сотрудники нашего генконсульства в Сан-Франциско будут вынуждены вернуться домой — предлагать американцам отозвать ровно такое же количество сотрудников из своих представительств в России", — написал сенатор в Facebook

Вторая альтернатива, по его словам, — распределить попавших "под нож" российских дипломатов по другим нашим диппредставительствам в США. "Насколько это целесообразно, определяться нужно МИДу, причем срочно", — подчеркнул политик.

Кроме того, так и остаются без ответа недавние жесткие санкционные решения США, оформленные в печально известном законе, отметил Косачев. "Убежден, что ответ необходим. И, повторю, в этом случае он вполне может быть не симметричным. Но чувствительным", — заключил сенатор.