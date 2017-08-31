КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Обвинения, выдвинутые на Украине житомирскому журналисту Василию Муравицкому за его публикации, противоречат внутреннему и международному законодательству, считает секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев.
"Появилось видео с комментарием житомирского журналиста Василия Муравицкого из зала суда. Не видел материалов дела, и если все так, как говорит Василий, то есть страшная тенденция в нашей судебной системе (которая якобы реформируется): "судилище за взгляды и высказывания, за журналистскую деятельность", — написал Макеев на своей странице в Facebook в четверг. По его мнению, это "незаконно по нашему внутреннему законодательству, и, что очень неприятно, абсолютно противоречит законодательству высшей юридической силы — международному".
Он считает, что, в частности, обвинения противоречат статье 19 Всеобщей декларации прав человека, которая ратифицирована Украиной и имеет силу международного договора. Как отмечается в этой статье, каждый человек имеет право на свободу убеждений и их выражение, "это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ".
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.