КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Обвинения, выдвинутые на Украине житомирскому журналисту Василию Муравицкому за его публикации, противоречат внутреннему и международному законодательству, считает секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако суд оставил журналиста под арестом.

"Появилось видео с комментарием житомирского журналиста Василия Муравицкого из зала суда. Не видел материалов дела, и если все так, как говорит Василий, то есть страшная тенденция в нашей судебной системе (которая якобы реформируется): "судилище за взгляды и высказывания, за журналистскую деятельность", — написал Макеев на своей странице в Facebook в четверг. По его мнению, это "незаконно по нашему внутреннему законодательству, и, что очень неприятно, абсолютно противоречит законодательству высшей юридической силы — международному".

Он считает, что, в частности, обвинения противоречат статье 19 Всеобщей декларации прав человека, которая ратифицирована Украиной и имеет силу международного договора. Как отмечается в этой статье, каждый человек имеет право на свободу убеждений и их выражение, "это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ".

По словам Макеева, в истории Украины "более трех военных лет", но "военного положения нет". "Понятно, что если есть война, кредитов от МВФ не будет. Также, разумеется в качестве примера, если войны нет, то наши ребята, которые находятся в плену, к сожалению, не имеют (в нашем понимании) статуса военнопленных… А вот в отношении журналистов можно и применить "военное положение". Что-то тут не так", — добавил Макеев.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.