Министр экономики Чили ушел в отставку вслед за главой минфина

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Чили Мишель Бачелет заявила, что министр экономики, развития и туризма Луис Фелипе Чеспедес вслед за главой минфина объявил об отставке, сообщает агентство Рейтер.

По словам президента, новым министром экономики станет глава банка Banco del Estado Хорхе Родригез, а минфин возглавит чилийский экономист и член правительства Николас Эйзагуирре.

Ранее в четверг министр финансов Чили Родриго Вальдес объявил об уходе в отставку на фоне разногласий с президентом страны по поводу горнодобывающего проекта. По данным агентства Рейтер, конфликт разгорелся после отказа кабинета на прошлой неделе принять проект в горнодобывающей отрасли стоимостью 2,5 миллиарда долларов по экологическим соображениям. Бачелет поддержала решение правительства, Вальдес же раскритиковал его.