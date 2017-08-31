Пентагон подтвердил решимость оказывать помощь Токио в развитии ПРО

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в телефонном разговоре с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой подтвердил намерение Вашингтона оказывать Токио поддержку в развитии систем ПРО на фоне ситуации с КНДР, говорится в прес-релизе Пентагона.

"Мэттис также подчеркнул приверженность Соединенных Штатов намерению помогать Японии в развитии ее обороноспособности в области противоракетной бороны перед лицом нарастающих действий Северной Кореи", — говорится в заявлении ведомства.

Утром 29 августа КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

В четверг японские истребители F-15 провели воздушные учения совместно с бомбардировщиками и истребителями США к югу от Корейского полуострова. В учениях в районе японского острова Кюсю приняли участие два стратегических бомбардировщика США B-1B Lancer с базы на острове Гуам и четыре истребителя Lockheed Martin F-35, базирующихся в Японии. Как сообщили в Воздушных силах самообороны Японии, к ним присоединились два японских истребителя F-15.