Министр финансов Чили объявил об отставке на фоне разногласий с президентом

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр финансов Чили Родриго Вальдес объявил об уходе в отставку в четверг на фоне разногласий с президентом страны Мишель Бачелет по поводу горнодобывающего проекта.

"Хочу сообщить, что я объявил о своей отставке президенту Бачелет, и она ее приняла", — заявил он во время пресс-конференции в Сантьяго.

По данным агентства Рейтер, конфликт разгорелся после отказа кабинета на прошлой неделе принять проект в горнодобывающей отрасли стоимостью 2,5 миллиарда долларов по экологическим соображениям. Бачелет поддержала решение правительства, Вальдес же раскритиковал его.