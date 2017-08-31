Новак и министр нефти Ирака обсудили вопросы сотрудничества в энергетике

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр нефти Ирака Джаббар Али Хусейн Аль-Луэйби обсудили вопросы взаимодействия в сфере энергетики, в том числе в рамках министерской встречи ведущих стран-экспортеров нефти, входящих и не входящих в ОПЕК, сообщает российское ведомство.

"Министр энергетики РФ Александр Новак провел встречу с министром нефти Ирака Джаббаром Али Хусейн Аль-Луэйби. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в двустороннем и многостороннем формате в сфере энергетики, в том числе в рамках министерской встречи ведущих стран-экспортеров нефти, входящих и не входящих в ОПЕК", — говорится в сообщении.

Новак отметил, что Россия и Ирак заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимовыгодного экономического сотрудничества, включая топливно-энергетический комплекс, который представляет особую важность для стран.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.