Более шести тысяч военных оказывают помощь пострадавшим от урагана "Харви"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. США направили более 6 тысяч военнослужащих для оказания помощи пострадавшим от урагана "Харви", сообщает телеканал CNN со ссылкой на министерство обороны США.

Как сообщает телеканал, еще 1,1 тысячи военнослужащих готовы к отправке в зону шторма. Войска будут помогать в поисково-спасательных операциях, доставке гуманитарной помощи, оказании медицинской поддержки, а также осуществлять другие функции, которые в настоящее время выполняет Национальная гвардия Техаса и соседних штатов.

"Харви", бывший ураганом опасной четвертой категории и тропическим штормом, переведен в статус "тропической депрессии" со скоростью ветра в 55 километров в час. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час.

В результате наводнения, вызванного ураганом и охватившего обширные районы Техаса, не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены. По данным на вечер вторника, до 20 тысяч жителей Техаса оставались в убежищах из-за стихии.