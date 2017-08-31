Лавров и Тиллерсон обсудили ограничения работы диппредставительств РФ в США

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном новые ограничения деятельности диппредставительств России в США, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

США ранее в ответ на российские меры потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Госсекретарь звонил специально для того, чтобы проинформировать, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США, и изложил их основное содержание", — говорится в сообщении МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство также отмечает, что Лавров выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не Россией, "и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции".

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.