В Казахстане вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, пострадавших нет

АЛМА-АТА, 31 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Евразия-Эйр" совершил в четверг жесткую посадку в Актюбинской области Казахстана, три члена экипажа и один пассажир, находившиеся на борту, не пострадали, сообщил Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.

"Сегодня в районе населенного пункта Шалкар в Актюбинской области произошла жесткая посадка вертолета Ми-8 компании "Евразия-Эйр". Пострадавших нет. С места происшествия экипаж вертолета в составе трех человек и один пассажир эвакуированы автотранспортом на станцию Бозой", — говорится в сообщении комитета.

Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР начал расследование.