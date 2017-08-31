Эксперт: НАТО может развернуть группировку в Прибалтике за четверо суток

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. НАТО может в течение трех-четырех суток развернуть на территории прибалтийских стран наступательную группировку численностью 120-150 тысяч человек, в Польше — 70-80 тысяч человек, сообщил в четверг российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Если посчитать в сумме, что они (НАТО) подготовили, можно четко сказать, что в Прибалтике собираются развернуть группировку численностью 120-150 тысяч человек — для этого готовится материальная база, и в Польше — группировку численностью 70-80 тысяч человек. А прикрываются нашими учениями. Делают это потому, что, якобы, русские угрожают им. А мы на учения ("Запад-2017" в Белоруссию) отправляем всего лишь 3 тысячи человек", — заявил Мураховский на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что Североатлантический альянс отрабатывает размещение на так называемых судах снабжения в Балтийском море запасов вооружения и военной техники.

"В этом случае части, скажем так, первоочередного задействования могут быть развернуты на территории Прибалтики и Польши в течение 48 часов, а части быстрого реагирования — в течение трех-четырех суток. Генштаб наш это все видит, и вот эти действия, конечно, требуют соответствующей реакции со стороны наших Вооруженных сил. И такие мероприятия проводятся", — сказал Мураховский.

Он подчеркнул, что "развертывание инфраструктуры НАТО в прибалтийских государствах и Польше — это, по сути дела, попытка возврата к временам "холодной войны", когда отрабатывались оперативная подготовка театра военных действий и развертывание так называемых соединений двойного базирования, техника которых находится на территории, которая граничит с вероятным противником, а личный состав для развертывания наступательной группировки перебрасывается по воздуху в кратчайшие сроки".

"Вот что для нас представляет главную опасность на самом деле. Военных специалистов абсолютно не обманывает, что там, якобы, только развернутые смешанные многонациональные батальоны в общем количестве 4 тысячи человек. Мы смотрим в корень. Они готовят базу для развертывания наступательной группировки", — резюмировал эксперт.

Он добавил, что западное стратегическое направление не является для России приоритетным "в данный момент в данной геополитической ситуации", и это можно видеть по насыщению современным вооружением и военной техникой, в первую очередь, Южного и Центрального военных округов; факту создания на арктическом направлении объединенного стратегического командования Северный флот.

"Например, у нас практически во всех военных округах армейские ракетные бригады уже оснащены новейшим оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М". Единственная бригада ракетная, которая до сих пор имеет на вооружении еще советский комплекс "Точка-У" — это как раз бригада 11-го армейского корпуса, который размещен в Калининграде. Это говорит о том, что мы… не создаем наступательных группировок на этом направлении. Тем более глупо ожидать, как сообщают (западные СМИ), что под прикрытием учений, (о которых было объявлено за год до их проведения) будет развернута ударная группировка", — сказал Мураховский.

По его словам, в военной истории сложно найти прецедент, "чтобы за год объявляли о развертывании ударной группировки, а потом переходили к развязыванию наступательных действий". "Обычно происходит ровно наоборот", — заключил военный эксперт.

Российско-белорусские стратегические командно-штабные учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на полигонах в Белоруссии и России. Планируется, что в них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе на территории Белоруссии — около 10,2 тысячи военных. В частности, планируется участие 7,2 тысячи человек — от Вооруженных сил Белоруссии, 5,5 тысячи человек — от ВС РФ (из них на территории Белоруссии — около 3 тысяч человек). В маневрах будет задействовано 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.