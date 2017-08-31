США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Эксперт: НАТО может развернуть группировку в Прибалтике за четверо суток

19:3331.08.2017
01533
© AP Photo / Alik Keplicz, fileАмериканские военные. Архивное фотоАмериканские военные. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz, file

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. НАТО может в течение трех-четырех суток развернуть на территории прибалтийских стран наступательную группировку численностью 120-150 тысяч человек, в Польше — 70-80 тысяч человек, сообщил в четверг российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Если посчитать в сумме, что они (НАТО) подготовили, можно четко сказать, что в Прибалтике собираются развернуть группировку численностью 120-150 тысяч человек — для этого готовится материальная база, и в Польше — группировку численностью 70-80 тысяч человек. А прикрываются нашими учениями. Делают это потому, что, якобы, русские угрожают им. А мы на учения ("Запад-2017" в Белоруссию) отправляем всего лишь 3 тысячи человек", — заявил Мураховский на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что Североатлантический альянс отрабатывает размещение на так называемых судах снабжения в Балтийском море запасов вооружения и военной техники.

"В этом случае части, скажем так, первоочередного задействования могут быть развернуты на территории Прибалтики и Польши в течение 48 часов, а части быстрого реагирования — в течение трех-четырех суток. Генштаб наш это все видит, и вот эти действия, конечно, требуют соответствующей реакции со стороны наших Вооруженных сил. И такие мероприятия проводятся", — сказал Мураховский.

Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Посол Латвии в России об учениях "Запад": не надо впадать в истерику
Он подчеркнул, что "развертывание инфраструктуры НАТО в прибалтийских государствах и Польше — это, по сути дела, попытка возврата к временам "холодной войны", когда отрабатывались оперативная подготовка театра военных действий и развертывание так называемых соединений двойного базирования, техника которых находится на территории, которая граничит с вероятным противником, а личный состав для развертывания наступательной группировки перебрасывается по воздуху в кратчайшие сроки".

"Вот что для нас представляет главную опасность на самом деле. Военных специалистов абсолютно не обманывает, что там, якобы, только развернутые смешанные многонациональные батальоны в общем количестве 4 тысячи человек. Мы смотрим в корень. Они готовят базу для развертывания наступательной группировки", — резюмировал эксперт.

Солдаты латвийской армии
© AFP 2017 / Ilmars Znotins
К русскому вторжению готовы: почему Прибалтику мы никогда не завоюем
Он добавил, что западное стратегическое направление не является для России приоритетным "в данный момент в данной геополитической ситуации", и это можно видеть по насыщению современным вооружением и военной техникой, в первую очередь, Южного и Центрального военных округов; факту создания на арктическом направлении объединенного стратегического командования Северный флот.

"Например, у нас практически во всех военных округах армейские ракетные бригады уже оснащены новейшим оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М". Единственная бригада ракетная, которая до сих пор имеет на вооружении еще советский комплекс "Точка-У" — это как раз бригада 11-го армейского корпуса, который размещен в Калининграде. Это говорит о том, что мы… не создаем наступательных группировок на этом направлении. Тем более глупо ожидать, как сообщают (западные СМИ), что под прикрытием учений, (о которых было объявлено за год до их проведения) будет развернута ударная группировка", — сказал Мураховский.

Самолет МиГ-29 ВВС Беларусии в ходе подготовки к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Учения "Запад-2017" носят оборонительный характер, заявили в Минобороны
По его словам, в военной истории сложно найти прецедент, "чтобы за год объявляли о развертывании ударной группировки, а потом переходили к развязыванию наступательных действий". "Обычно происходит ровно наоборот", — заключил военный эксперт.

Российско-белорусские стратегические командно-штабные учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на полигонах в Белоруссии и России. Планируется, что в них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе на территории Белоруссии — около 10,2 тысячи военных. В частности, планируется участие 7,2 тысячи человек — от Вооруженных сил Белоруссии, 5,5 тысячи человек — от ВС РФ (из них на территории Белоруссии — около 3 тысяч человек). В маневрах будет задействовано 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Сергей СтепановПерейти в фотобанкУчения НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Учения НАТО. Архивное фото
Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена