Освобождение Талль-Афара: иракские бойцы рассказали, что плакали от счастья

ТАЛЛЬ-АФАР (Ирак), 31 авг — РИА Новости. Посреди оставшихся после сражения руин бойцы иракского ополчения ищут на улицах Талль-Афара свои дома, и любое неверное движение может привести к взрыву оставленных террористами бомб. В четверг премьер Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил, что город Талль-Афар и вся северная провинция Найнава свободны от запрещенной в России группировки ИГ*. Корреспондент РИА Новости освещала операцию с места событий и теперь встретилась с местными бойцами, рассказавшими, как они плакали от счастья, увидев родные дома, пусть и изуродованные террористами.
Жители Талль-Афара пошли в бой бок о бок с иракскими военными ради освобождения своего города и собственности. Чтобы вернуться домой победителями, они надели униформу и купили на последние сбережения оружие и боеприпасы. Теперь они верят, что изможденный войной город ждет лучшее будущее.
Вернулись победителями
После того как звуки артиллерии и выстрелов умолкли, двигаться по улицам Талль-Афара остается непросто. Миссия по очистке города от завалов и тысяч заложенных террористами бомб только началась, и на стенах домов повсюду виднеются надписи "заминировано" или "вход воспрещен… заминировано". Ездить по дорогам на машине приходится с опаской.
"Имущество "Исламского государства"*, "вакуф государства" — написали террористы на домах жителей Талль-Афара после того, как захватили их и обокрали. Но сегодня хозяева возвращаются в свои дома.
"Боевики выгнали нас из наших домов вопреки нашей воле, у нас не было силы, чтобы им противостоять. Сегодня мы освободили наш город и радуемся этому. Дай Бог, в ближайшее время вернутся люди Талль-Афара и наш народ в свои дома целыми и невредимыми", — рассказывает командующий полком "Аммар бен Ясир" в ополчении Абу Джавад.
Террористы использовали дом Абу Джавада в районе Северный Кафах для приема иностранных боевиков. Он заметил, что "террористы превратили здание в школу и дом приема иностранцев, где встречали боевиков, пребывавших в Талль-Афар из-за пределов Ирака".
Командир отмечает, что роль в победе над террористами сыграла фетва шиитского аятоллы Али ас-Систани, который в 2014 году призвал создать ополчение — "Аль-Хашд аш-Шааби" — для освобождения захваченных ИГ* земель.
"Мы три года ждали с нетерпением освобождения нашей земли, бились во всех битвах, и слава Богу, победили и дошли до Талль-Афара. Мы приветствуем фетву Али ас-Систани, иначе Ирака бы не осталось", — отметил он.
Как будто на свадьбу
Заместитель командира бригады "Хусейн" в ополчении Али Фаик Али говорит, что был неописуемо рад возвращению в Талль-Афар, несмотря на то, что обнаружил свой дом сожженным дотла террористами.
"Мы первые, кто штурмовал город, и наш полк был первым из тех, кто добрался до центра города. Мы радовались неописуемо, ощущение было, как будто идем на свадьбу, а не на бой", — заявил Али.
День вынужденного бегства из Талль-Афара он вспоминает как трагический. "Мы уходили морально разбитые, но сейчас наш боевой дух вернулся", — сказал боец.
Он также рассказал о семье и детях, которые боролись с ним бок о бок. "У меня двое сыновей, которые боролись в "Аль-Хашд", в народном ополчении. Ни один переселенец не остался дома, если мог нести оружие. Мы все записались, чтобы освобождать Ирак. Не знаю сколько нас, но получилась целая бригада", — отметил Али.
Слезы счастья
Один из бойцов той же бригады по имени Хасан Хусейн Али отыскал лишь один арбуз, чтобы отпраздновать утро освобождения Талль-Афара. Сидя у стен города на сильной жаре, он делится половиной с боевыми товарищами. "Не снимайте, чтобы потом не сказали, что "Аль-Хашд" – бедняки", — в шутку говорит боец журналистам.
Он говорит, что наконец вернулся в свой дом спустя три года пребывания переселенцем. "Мы освободили его, Талль-Афар свободен, и мы вернулись. Наш дом на улице напротив, я сходил и осмотрел его", — рассказывает Али.
"Было больно, но дай Бог, мы его восстановим еще лучше, чем было", — добавил он. Али отмечает, что террористы захватили его дом и превратили в свою лечебницу.
Али и его семья покинули Талль-Афар в июне 2014 года после осады боевиками ИГ*, и он не хочет вспоминать эти грустные дни. "Они нас осадили, запретили нам есть и пить, и мы не могли защитить дома нашим простым оружием. Мы бежали через юг Талль-Афара в регионы не под контролем ИГ*", — говорит он.
Хасан Хусейн Али и его двое братьев также вступили в ополчение после фетвы ас-Систани. "Я и мои двое братьев вступили в "Аль-Хашд". Я пришел, чтобы биться в Талль-Афаре и вернуть наш дом, нашу землю, а мои двое братьев сражались в Мосуле", — рассказал боец.
* Террористическая организация, запрещенная в России.