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В мире

Освобождение Талль-Афара: иракские бойцы рассказали, что плакали от счастья

19:1831.08.2017
(обновлено: 19:23 31.08.2017)
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© Sputnik / Сара НуреддинМужчины с автоматом и Иракским флагом в городе Талль-Афар. 29 августа 2017Мужчины с автоматом и Иракским флагом в городе Талль-Афар. 29 августа 2017
© Sputnik / Сара Нуреддин

ТАЛЛЬ-АФАР (Ирак), 31 авг — РИА Новости. Посреди оставшихся после сражения руин бойцы иракского ополчения ищут на улицах Талль-Афара свои дома, и любое неверное движение может привести к взрыву оставленных террористами бомб. В четверг премьер Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил, что город Талль-Афар и вся северная провинция Найнава свободны от запрещенной в России группировки ИГ*. Корреспондент РИА Новости освещала операцию с места событий и теперь встретилась с местными бойцами, рассказавшими, как они плакали от счастья, увидев родные дома, пусть и изуродованные террористами.

Бои за Талль-Афар в Ираке. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
Иностранные наемники ИГ* сбежали из иракского Талль-Афара

Жители Талль-Афара пошли в бой бок о бок с иракскими военными ради освобождения своего города и собственности. Чтобы вернуться домой победителями, они надели униформу и купили на последние сбережения оружие и боеприпасы. Теперь они верят, что изможденный войной город ждет лучшее будущее.

Вернулись победителями

После того как звуки артиллерии и выстрелов умолкли, двигаться по улицам Талль-Афара остается непросто. Миссия по очистке города от завалов и тысяч заложенных террористами бомб только началась, и на стенах домов повсюду виднеются надписи "заминировано" или "вход воспрещен… заминировано". Ездить по дорогам на машине приходится с опаской.

"Имущество "Исламского государства"*, "вакуф государства" — написали террористы на домах жителей Талль-Афара после того, как захватили их и обокрали. Но сегодня хозяева возвращаются в свои дома.

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© РИА Новости
Передвижение военной техники и дымящиеся руины: кадры с места боев за Талль-Афар

"Боевики выгнали нас из наших домов вопреки нашей воле, у нас не было силы, чтобы им противостоять. Сегодня мы освободили наш город и радуемся этому. Дай Бог, в ближайшее время вернутся люди Талль-Афара и наш народ в свои дома целыми и невредимыми", — рассказывает командующий полком "Аммар бен Ясир" в ополчении Абу Джавад.

Иракские военные обнаружили в Талль-Афаре документы боевиков ИГ из Средней Азии. 29 августа 2017
© Sputnik / Сара Нуреддин
В иракском Талль-Афаре нашли документы боевиков ИГ* из Средней Азии
Он отмечает, что чувства при возвращении домой описать невозможно. "Наши чувства невозможно описать, как описать чувства, когда тебя три года назад выгнали из дома, и ты вернулся в него победителем", — сказал Абу Джавад.

Террористы использовали дом Абу Джавада в районе Северный Кафах для приема иностранных боевиков. Он заметил, что "террористы превратили здание в школу и дом приема иностранцев, где встречали боевиков, пребывавших в Талль-Афар из-за пределов Ирака".

Командир отмечает, что роль в победе над террористами сыграла фетва шиитского аятоллы Али ас-Систани, который в 2014 году призвал создать ополчение — "Аль-Хашд аш-Шааби" — для освобождения захваченных ИГ* земель.

"Мы три года ждали с нетерпением освобождения нашей земли, бились во всех битвах, и слава Богу, победили и дошли до Талль-Афара. Мы приветствуем фетву Али ас-Систани, иначе Ирака бы не осталось", — отметил он.

© Sputnik / Nazek Mohammed Талль-Афар, Ирак
© Sputnik / Nazek Mohammed
Талль-Афар, Ирак

Как будто на свадьбу

Заместитель командира бригады "Хусейн" в ополчении Али Фаик Али говорит, что был неописуемо рад возвращению в Талль-Афар, несмотря на то, что обнаружил свой дом сожженным дотла террористами.

"Мы первые, кто штурмовал город, и наш полк был первым из тех, кто добрался до центра города. Мы радовались неописуемо, ощущение было, как будто идем на свадьбу, а не на бой", — заявил Али.

Сгоревший автомобиль в городе Талль-Афар, Ирак
© Sputnik / Сара Нуреддин
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"Мой дом – в Южном Кафахе, и игиловцы*сожгли его полностью после того, как забрали все вещи из него, ничего не оставили. При этом я рад вернуться, завтра приду туда еще раз. Мы, конечно, вернемся, хоть в палатки. Наша воля и решимость сильны, и мы не оставим нашу землю", — добавил ополченец.

День вынужденного бегства из Талль-Афара он вспоминает как трагический. "Мы уходили морально разбитые, но сейчас наш боевой дух вернулся", — сказал боец.

Он также рассказал о семье и детях, которые боролись с ним бок о бок. "У меня двое сыновей, которые боролись в "Аль-Хашд", в народном ополчении. Ни один переселенец не остался дома, если мог нести оружие. Мы все записались, чтобы освобождать Ирак. Не знаю сколько нас, но получилась целая бригада", — отметил Али.

Слезы счастья

Один из бойцов той же бригады по имени Хасан Хусейн Али отыскал лишь один арбуз, чтобы отпраздновать утро освобождения Талль-Афара. Сидя у стен города на сильной жаре, он делится половиной с боевыми товарищами. "Не снимайте, чтобы потом не сказали, что "Аль-Хашд" – бедняки", — в шутку говорит боец журналистам.

© REUTERS / Thaier Al-SudaniИракский шиитский ополченец во время столкновений с исламскими боевиками в Талль-Афаре, Ирак. 26 августа 2017
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
Иракский шиитский ополченец во время столкновений с исламскими боевиками в Талль-Афаре, Ирак. 26 августа 2017

 

Он говорит, что наконец вернулся в свой дом спустя три года пребывания переселенцем. "Мы освободили его, Талль-Афар свободен, и мы вернулись. Наш дом на улице напротив, я сходил и осмотрел его", — рассказывает Али.

"Было больно, но дай Бог, мы его восстановим еще лучше, чем было", — добавил он. Али отмечает, что террористы захватили его дом и превратили в свою лечебницу.

Талль-Афар, Ирак. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
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Слезы радости вели Али домой после освобождения района Аль-Кадисия спустя дни после начала операции в Талль-Афаре. "Слезы счастья охватили каждого из нас по возвращении в наши дома, а также улыбки от победы, это радостная весть для всего Ирака, особенно для нашего туркоманского народа", — добавил он.

Али и его семья покинули Талль-Афар в июне 2014 года после осады боевиками ИГ*, и он не хочет вспоминать эти грустные дни. "Они нас осадили, запретили нам есть и пить, и мы не могли защитить дома нашим простым оружием. Мы бежали через юг Талль-Афара в регионы не под контролем ИГ*", — говорит он.

Хасан Хусейн Али и его двое братьев также вступили в ополчение после фетвы ас-Систани. "Я и мои двое братьев вступили в "Аль-Хашд". Я пришел, чтобы биться в Талль-Афаре и вернуть наш дом, нашу землю, а мои двое братьев сражались в Мосуле", — рассказал боец.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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© Сара Нуреддин
Иракские военные зачищали улицы Талль-Афара, освобожденного от боевиков ИГ*
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