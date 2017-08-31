В Атлантике тропический шторм "Ирма" усилился до урагана второй категории

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Тропический шторм "Ирма" в Атлантике усилился до урагана второй категории по 5-балльной шкале, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

В настоящее время ураган не угрожает суше — он находится в центральной части Атлантического океана, примерно в 3 тысячах километров к востоку от Британских подветренных островов. Однако к понедельнику "Ирма" может переместиться ближе к Карибскому бассейну. При этом ураган будет усиливаться в последующие два-три дня и останется "исключительно опасным", предупреждает NHC.

Скорость ветра внутри урагана сейчас составляет до 160 километров в час.