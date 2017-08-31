Посольство РФ в ОАЭ подтвердило прекращение уголовного дела против Манукяна

ДУБАЙ, 31 авг — РИА Новости. Посольство России в Объединенных Арабских Эмиратах в четверг подтвердило информацию о прекращении уголовного дела в отношении российского режиссера Арика Манукяна, который в июле был задержан полицией ОАЭ за незаконную съемку главной мечети страны с беспилотника.

В среду на сайте главы и правительства Чеченской Республики появилось сообщение о том, что суд Абу-Даби после обращения к эмиратским властям главы Чечни Рамзана Кадырова закрыл уголовное дело в отношении российского режиссера.

"Дело в отношении режиссера Манукяна действительно закрыли и вернули его паспорт", — сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Абу-Даби.

Манукян был задержан в Абу-Даби, где снимал с использованием дрона свадебное видео у главной достопримечательности эмиратской столицы — Большой мечети шейха Зайеда. Съемка не была согласована, также в ОАЭ необходимо получить лицензию, чтобы снимать при помощи дронов.