Аномальная жара установилась в Саудовской Аравии, где совершается хадж

Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке.Архивное фото

Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке.Архивное фото

ДУБАЙ, 31 авг — РИА Новости. Паломники со всего мира, которые прибыли в Саудовскую Аравию на хадж, вынуждены выполнять его обряды при экстремальной жаре – температура воздуха в Мекке в тени превысила 43 градуса тепла по Цельсию, сообщила в четверг Генеральная метеослужба Саудовской Аравии.

По ее данным, температура на горе Арафат, где в четверг проходит основной обряд хаджа — молитвенное стояние паломников с восхода до захода солнца, температура воздуха достигает 41 градуса, а в местах исполнения священных ритуалов в долине Мина — 39 градусов. При этом в Мекке дует довольно сильный ветер — до 35 километров в час.

Стояние на горе Арафат — 70-метровом холме в предместье Мекки считается основным обрядом хаджа, без выполнения которого мусульманское ежегодное паломничество признается недействительным. С этой горы пророк Мухаммед обратился к своим последователям с последней проповедью.

В четверг арабские телеканалы ведут прямую трансляцию обряда, отмечая хорошую организацию принимающей хадж стороны, которой удалось разместить сотни тысяч паломников на небольшой по площади территории.