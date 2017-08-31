Аномальная жара установилась в Саудовской Аравии, где совершается хадж

ДУБАЙ, 31 авг — РИА Новости. Паломники со всего мира, которые прибыли в Саудовскую Аравию на хадж, вынуждены выполнять его обряды при экстремальной жаре – температура воздуха в Мекке в тени превысила 43 градуса тепла по Цельсию, сообщила в четверг Генеральная метеослужба Саудовской Аравии.
Стояние на горе Арафат — 70-метровом холме в предместье Мекки считается основным обрядом хаджа, без выполнения которого мусульманское ежегодное паломничество признается недействительным. С этой горы пророк Мухаммед обратился к своим последователям с последней проповедью.
В четверг арабские телеканалы ведут прямую трансляцию обряда, отмечая хорошую организацию принимающей хадж стороны, которой удалось разместить сотни тысяч паломников на небольшой по площади территории.