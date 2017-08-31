МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Международная федерация журналистов (МФЖ) и Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) осуждают высылку из Киева корреспондента Первого канала Анны Курбатовой и призывают украинские власти снять запрет на ее въезд в страну, говорится в заявлении, размещенном на сайте Союза журналистов России (СЖР).

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на 3 года.

"Мы являемся свидетелями очередной попытки удушения свободы слова в Украине. Как иностранные, так и украинские журналисты сталкиваются с этими угрозами. Депортация Анны Курбатовой – еще один пример того, как украинские власти прибегают к крайним и неприемлемым мерам, угрожающим фундаментальным правам журналистов всего мира на свободу освещения происходящего", — заявил генеральный секретарь МФЖ Антони Беланджер, слова которого приводятся в заявлении.

В заявлении также отмечается, что МФЖ и ЕФЖ "присоединяются к своему партнеру Союзу журналистов России (СЖР) в осуждении высылки Курбатовой и в призыве к украинским властям снять запрет на её въезд в страну".

По словам самой Курбатовой, основной причиной депортации стало то, что в своем сюжете она назвала происходящее в Донбассе "гражданской войной", а не "российской агрессией".