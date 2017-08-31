Индия успешно запустила ракету со спутником навигационной системы NAVIC

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости. Ракета-носитель PSLV-C39 со спутником индийской навигационной системы NAVIC успешно стартовала с космодрома на юге страны.

Ракета-носитель PSLV-C39 стартовала по плану около 19.00 (16.30 мск) с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота, штат Андхра-Прадеш. Трансляция пуска ведется в прямом эфире местным телевидением. Вывод спутника на орбиту займет 19 минут.

Ракета вывела на орбиту спутник IRNSS-1H массой 1,4 тонны. Он заменит спутник IRNSS – 1A, который стал первым в орбитальной системе NAVIC, состоящей из семи спутников, после закуска в июле 2013 года. Однако к настоящему моменту атомные часы спутника вышли из строя, в связи с чем потребовалась замена. При этом IRNSS – 1A продолжит работу – он будет использоваться в коммуникационных целях.

В отличие от предыдущих спутников, IRNSS-1H был произведен не ISRO, а частной компанией Alpha Design Technologies под контролем сотрудников космического агентства. Таким образом, это первый навигационный спутник, построенный частной индийской фирмой.

Система NAVIC ("Navigation with Indian Constellation" — Навигация с использованием индийской системы спутников), также известная как IRNSS ("Indian Regional Navigation Satellite System" — Индийская региональная навигационная спутниковая система) предназначена для того, чтобы оказывать с высокой точностью навигационные услуги пользователям в Индии и в регионах на расстоянии до 1,5 тысячи километров от ее границ.