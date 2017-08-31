МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Экспедиция Российского военно-исторического общества (РВИО) в ходе раскопок под французским городом Курси обнаружила оружие и экипировку российской, французской и германской армий времен Первой мировой войны, а также останки русского солдата, опознать которого удалось благодаря пуговице на погонах, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе РВИО.

© Фото : National Library of Scotland/John Warwick Brooke Первая мировая война

Полевой этап Международной военно-исторической экспедиции РВИО "Русский экспедиционный корпус. Курси" проходил во Франции с 17 по 24 августа 2017 года неподалеку от города Курси в регионе Гранд-Эст. Работы велись на полях сражений, где 100 лет назад свободу союзной Франции защищал Русский экспедиционный корпус (РЭК). В апреле 1917 года здесь шло наступление части Третьей бригады РЭК (5-й и 6-й полки), а весной 2017 года французским историком-энтузиастом Пьером Малиновским были впервые обнаружены останки русского воина.

"Во Франции завершился полевой этап поисковой экспедиции, посвященной одному из сражений Первой мировой войны. Среди находок – личные вещи солдат и офицеров русской, французской и германской армий, оружие и элементы оборонительных сооружений. Также были обнаружены останки солдата, погибшего в сражении в 1917 году. Предположительно – это воин РЭК. Опознать принадлежность бойца к РЭК помогла погонная пуговица в районе плеча с клеймом фабрики "Николай Семенофф". Такие пуговицы широко использовались в России, а хождения за границами Империи не имели", — говорится в сообщении.

Ожидается, что по завершению необходимых исследований, состоится эксгумация останков русского воина, после чего они будут с почестями перезахоронены во Франции. Кроме того, по итогам раскопок РВИО планирует создать мемориальную стелу, увековечивающую память русских солдат, героически погибших на французской территории 100 лет назад.