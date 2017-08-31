В Черногории оппозицию обвинили в трате 2,4 млн евро налогоплательщиков

БЕЛГРАД, 31 авг — РИА Новости. Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории обвинила депутатов четырех оппозиционных партий в том, что за время продолжающегося бойкота парламента они получили 2,4 миллиона евро налогоплательщиков, не проработав ни дня.

Михайло Анджушич, глава совета партийной молодежи ДПС экс-премьера Мило Джукановича и нынешнего премьера Душко Марковича, выступил в четверг на партийной конференции и не стеснялся в выражениях, обращаясь к единомышленникам.

"Депутаты четырех оппозиционных движений КЛЮЧ, Демократы, Демократический фронт (ДФ) и Социал-демократической партии (СДП) на личные зарплаты, ежемесячные выплаты парламентским фракциям и остальные расходы потратили 2,4 миллиона евро граждан. При этом в ноль рабочих часов они засчитали свои периодические вылазки в Скупщину, когда они устраивали цирковые перформансы и грубо мешали работе других парламентариев", — цитирует представителя ДПС национальный телеканал RTCG.

По итогам прошедших 16 октября выборов четыре оппозиционных движения вместе получили 39 из 81 места в Скупщине, таким образом, большинство мандатов досталось Демократической партии социалистов (ДПС) экс-премьера Мило Джукановича и его традиционным партнерам из нацменьшинств и малых партий.

Оппозиция выразила несогласие с результатами выборов и объявила бойкот парламентским заседаниям. Лидер ДФ Андрия Мандич назвал условиями возвращения оппозиции в Скупщину внеочередные парламентские выборы, которые могут пройти вместе с президентскими в начале 2018 года, их должно подготовить "переходное правительство с одинаковым числом представителей нынешней власти и оппозиции".

Оппозиция также требовала проведения всенародного референдума по вопросу членства республики в Североатлантическом альянсе. Однако представители правящего большинства 28 апреля проголосовали в парламенте за вступление Черногории в НАТО, которое состоялось в начале июня.