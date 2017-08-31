В сентябре в ЕС будут введены новые тесты для оценки выбросов автомобилей

БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Мария Князева. Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) приветствует введение в Евросоюзе с 1 сентября более точных тестов на выбросы автомобилями вредных веществ в атмосферу, говорится в пресс-релизе ассоциации.
ACEA "приветствует более строгие тесты на выбросы, которые вступят в силу 1 сентября" в Евросоюзе, говорится в сообщении.
Также будут введены новые тесты RDE в реальных дорожных условиях. Европа будет единственным регионом мира, которая использует такие тесты, отмечает ассоциация. Как сообщала ранее Еврокомиссия, новые модели автомобилей в Евросоюзе с 1 сентября нынешнего года будут проходить тестирование в реальных дорожных условиях на предмет объема выбросов вредных веществ в атмосферу, прежде чем смогут поступить на рынок. Речь идет о тестировании, в частности, на выбросы оксидов азота (NOx). Уровень выбросов загрязняющих веществ будет измеряться портативными системами оценки выбросов, которые крепятся к движущемуся в реальных дорожных условиях авто, свидетельствуют материалы ЕК.
ACEA представляет европейских автопроизводителей, в нее входят, в частности, Toyota, BMW Group, Ford, Volkswagen, Volvo, Hyundai, Renault.