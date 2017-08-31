В МИД заявили, что Москва не имеет отношения к "акустической атаке" на Кубе

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Москва не имеет никакого отношения к предполагаемой "акустической" атаке на американских дипломатов на Кубе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщалось ранее, в госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. Телеканал CBS News со ссылкой на данные медэкспертизы сообщал, что медики поставили нескольким американским и канадским дипломатам на Кубе диагноз "легкая черепно-мозговая травма".

"Прямое либо косвенное участие нашей стороны в этой информационной теме — это, конечно, абсолютный абсурд", — заявила официальный представитель МИД на брифинге.

"Никакого участия в звуковом, шумовом… музыкальном воздействии или атаках на американских дипломатов в Гаване, никто к этому причастен не был. Вообще это все уже имеет форму гротеска", — добавила она.

При этом дипломат подчеркнула, что в Москве "так и не видели четких официальных комментариев, выводов о причинах и характере недомогания американских дипломатов".

"Во-первых, даже учитывая, что нет каких-то официальных заявлений на этот счет, хочется пожелать нашим коллегам из госдепа здоровья, в любом случае. В чем заключается суть воздействия — мы такими данными не располагаем, вряд ли можно проводить какие-то параллели с состоянием здоровья российских сотрудников на Кубе. По данным посольства РФ на Кубе, российские дипломаты и российские граждане чувствуют себя хорошо и никакой информации, что они подвергались каким-то воздействиям у нас нет", — добавила представитель МИД.

Несколько месяцев США и Куба секретно обсуждали вопрос "акустических атак". Ранее сообщалось, что госдепартамент США выслал двух дипломатов из кубинского посольства в Вашингтоне после нескольких инцидентов на Кубе, подробности которых не раскрываются. По данным СМИ, высылка дипломатов также связана с этими атаками. Американские чиновники отмечают, что власти Кубы вопрос об атаках воспринимают серьезно: этим летом Куба позволила агентам ФБР и канадской полиции прибыть на свою территорию для проведения расследования.

По словам чиновников, в домах дипломатов были проведены обыски, однако устройства, способные осуществить атаки такого рода, найдены не были.