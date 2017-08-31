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В мире

Катар отрицает обвинения в налаживании "особых отношений" с Ираном

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (507)
16:4731.08.2017
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© РИА Новости / Абдулкадер ХаджПерейти в фотобанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фотоРайон Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Владимир Добровольский. Катар отрицает обвинения в налаживании "особых отношений" с Ираном и отмечает, что решение о разрешении разногласий через диалог с Тегераном было принято консенсусом на заседаниях Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

Тегеран. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Катар заявил о возвращении своего посла в Иран

Власти Катара 23 августа заявили о возвращении в Иран своего посла, отозванного из Тегерана в январе прошлого года в знак протеста против нападений на дипломатические представительства Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде. Тогда министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа заявил, что Катар вместо отправки паломников на хадж в Саудовскую Аравию налаживает отношения с Ираном.

Понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном содержится и в списке требований к Катару, выдвинутых Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом, в начале июня разорвавшими дипломатические отношения и прекратившими всякое сообщение с Дохой.

"Есть много факторов, которые поощряют обе стороны — Катар и страны ССАГПЗ и Иран — к вступлению в серьезный диалог, чтобы снять взаимное беспокойство и защитить свои интересы", — сказал министр журналистам в Брюсселе.

Он отметил, что "эта политика была избрана не одним Катаром, а ССАГПЗ на встрече в мае 2016 года, в декабре 2016 года эта позиция была подтверждена".

Министр иностранных дел Катара Мухаммед Аль Тани. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Блокада Катара не отразилась на экспорте газа, заявили в МИД

"Никто не может заявлять, что у Катара особые отношения или особая политика в отношении Ирана, а у них — нет, потому что эти решения были приняты консенсусом на заседании ССАГПЗ", — заявил глава катарского МИД.

Он также подчеркнул, что 96% торгового оборота между странами ССАГПЗ и Ираном приходится на долю ОАЭ. "У нас минимальный объем торговли. И сейчас, когда наш единственный сухопутный доступ блокирован Саудовской Аравией, а море — ОАЭ, нам нужно обеспечить наш транзит, а пути транзита — Оман, Пакистан и Иран", — заявил министр.

Он отметил, что Катар в своих отношениях с Ираном не нарушает резолюции СБ ООН и международное право. "Это нормальные отношения. Мы хотим, чтобы в будущем страны Персидского залива и Иран жили в мирной атмосфере и разрешили кризис", — сказал глава МИД.

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