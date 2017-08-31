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В мире

Долгосрочные проекты застрахуют отношения России и Японии от потрясений

16:4031.08.2017
(обновлено: 16:45 31.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (справа) во время встречи. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (справа) во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Долгосрочные инфраструктурные проекты, подобные плану постройки газопровода Сахалин-Хоккайдо, могут застраховать отношения Москвы и Токио от "возможной политической турбулентности", говорится в докладе Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Авторами работы, представленной сегодня в Москве, являются кандидат политических наук, доцент кафедры востоковедения МГИМО Анна Киреева и кандидат политических наук, программный директор клуба "Валдай", доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Сушенцов. Доклад называется "Российско-японское сближение: возможности и ограничения".

© РИА Новости / Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOLПерейти в фотобанкПереговоры министров иностранных дел и министров обороны России и Японии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL
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Переговоры министров иностранных дел и министров обороны России и Японии. Архивное фото

Окно возможностей

По мнению авторов, нынешняя международная обстановка создает окно возможностей для сближения России и Японии. В частности, авторы доклада указывают на личную заинтересованность премьера Японии Синдзо Абэ решить вопрос мирного договора с Россией в ходе своего премьерского срока.

Кроме того, по их мнению, "продолжающееся переформатирование" администрации президента США Дональда Трампа дает Японии кратковременную возможность проявить больше самостоятельности в международных делах, чем обычно.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В Токио надеются, что Путин и Абэ обсудят на ВЭФ сотрудничество по Арктике
Как полагают авторы, сегодня Токио озабочен тем, что Китай укрепляет свои позиции на мировой арене, а Москва и Пекин продолжают сближаться. "В целом Япония стремится увидеть в России, по меньшей мере, нейтрального наблюдателя в японо-американском конфликте с Китаем и стремится не допустить сближения России и Китая на антияпонской основе – реализации сценария "ночного кошмара" для Японии", — пишут эксперты.

При этом политологи убеждены, что Япония заинтересована в привлечении России для решения проблемы Северной Кореи, ракетно-ядерную программу которой Токио считает главной угрозой своей безопасности. Еще одним мотивом для сближения Японии и России, по мнению экспертов, является интерес обеих стран к экономическому сотрудничеству, в первую очередь на Дальнем Востоке.

Прочный фундамент

Как полагают авторы исследования, главной задачей в укреплении российско-японских связей на нынешнем этапе является "формирование прочного экономического и политического фундамента, способного выдержать возможную политическую турбулентность в отношениях между двумя странами". "Важными шагами в этом направлении могут стать масштабные инфраструктурные проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу", — пишут эксперты.

По их мнению, примером таких проектов может стать строительство газопровода с Сахалина на Хоккайдо "с выходом до префектуры Токио общей протяженностью около 1,5 тысячи километров".

Вид на бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Глава МИД Японии заявил о намерении посетить Владивосток
Важно улучшить осведомленность бизнеса с обеих сторон. Авторы доклада убеждены, что для развития отношений РФ и Японии весьма полезно сотрудничество между министерством экономического развития РФ, министерством экономики, торговли и промышленности Японии, министерством РФ по развитию Дальнего Востока, российским фондом прямых инвестиций, японским банком международного сотрудничества, российско-японским деловым советом.

Кроме того, по их мнению, нужно активно привлекать к сотрудничеству японо-российский комитет по экономическому сотрудничеству Федерации экономических организаций Японии "Кэйданрэн" и другие профильные структуры.

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоЦеремония открытия авиасообщения между японским островом Хоккайдо и Южными Курилами. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Захарченко
Церемония открытия авиасообщения между японским островом Хоккайдо и Южными Курилами. Архивное фото

Бизнес-климат

Одной из важных задач политологи считают создание благоприятного инвестиционного климата для японского бизнеса в РФ. "Японские предприниматели должны

быть уверены в защищенности своего бизнеса от изменения правил ведения бизнеса, различий в толкованиях законов, бюрократического давления и криминала", — пишут авторы.

"Для этого требуется установить прозрачные условия ведения экономической деятельности… и сократить время ожидания рассмотрения предложений и прохождения экспортно-импортных процедур, в первую очередь на Дальнем Востоке", — отмечают эксперты.

Специальное ведомство

По мнению авторов доклада, эффективным решением может стать создание специального ведомства, ответственного за совместные российско-японские инициативы.

"При этом целесообразно назначение ответственных за японское направление чиновников, обладающих должным аппаратным весом среди российской политической элиты. Подобные организационные решения повысят уровень доверия с японской стороны, демонстрируя готовность Москвы прилагать значительные усилия для улучшения двусторонних отношений", — пишут разработчики доклада.

Политический диалог

Эксперты считают, что диалог между Москвой и Токио в формате "два плюс два" (главы МИД и министры обороны) должен продолжаться.

По мнению экспертов, следует и далее укреплять доверие между двумя странами, в том числе в рамках "диалога между начальниками генеральных штабов". "Целесообразно восстановление межпарламентского диалога и налаживание межпарламентских обменов", — отмечается в докладе.

Города России. Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Японская компания хочет стать резидентом Свободного порта Владивосток
Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкГлава МИД Японии Таро Коно и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава МИД Японии Таро Коно и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров. Архивное фото

 

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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kts 16
Долгосрочный проект - это возврат островов, что ли ?
16:44
31.08.2017
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