Эксперт: Индию оправданно включили в пятерку сильнейших стран мира

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости. Индия оправданно заняла четвертое место в рейтинге военной мощи стран мира Global Firepower, однако Израиль незаслуженно оказался ниже Южной Кореи и Пакистана, считает директор экспертного центра Security Risks Asia, офицера армии Индии в отставке Рахула Бхонсле.

Более-менее точная картина

Ранее портал Global Firepower обнародовал новый рейтинг военной мощи стран мира. Первое место заняли США, Россия оказалась на второй позиции, третье место досталось Китаю, а Индия стала четвертой. По данным портала, при составлении рейтинга принимались во внимание 50 факторов, при этом учитывалось не только количество оружия, но и его разнообразие. Кроме того, в расчет принимались географическое положение, транспортная система, природные ресурсы, промышленность и численность населения и военнослужащих. Арсенал ядерного оружия не учитывался при составлении рейтинга, но располагающие им страны получили "бонус".

Бригадный генерал индийской армии в отставке Рахул Бхонсле позитивно оценил рейтинг. "Они называют это рейтингом военной мощи. Но он включает и другие факторы, при учете которых вы поймете, что это более-менее точная картина", — заявил он РИА Новости.

По его словам, в вопросе позиции Индии среди стран мира этот рейтинг не отличается от других аналогичных – Индия регулярно входит в пятерку сильнейших стран. Это тем более верно, когда учитываются такие факторы, как население, природные ресурсы, географическое положение, отметил он.

"Если учитывать все эти факторы, то рейтинг Индии оказывается среди наивысших, поскольку, если исключить другие три топ-страны, которыми, конечно, являются США, Россия и Китай, то Индия всплывает следующей даже без серьезных подсчетов. В военном отношении Индия регулярно рассматривается в числе пяти ведущих стран мира. Это не является чем-то новым, поскольку многие другие страны, прежде всего, в Европе, не отдают серьезного приоритета военному фактору", — отметил эксперт.

Несмотря на в целом позитивную оценку методов составления рейтинга, Бхонсле отметил, что это привело и к тому, что Израиль, одна из ведущих в военном отношении стран мира, оказался на 15-й позиции, с чем эксперт не согласен. В частности, он обратил внимание на то, что Пакистан и Южная Корея оказались выше Израиля.

"У Пакистана большая армия, поэтому, возможно, он на 13-м месте. Пакистан входит в ведущие 4-6 стран по числу военнослужащих. Но с такими факторами, как огневая мощь, военное оборудование, я думаю, например, Израиль должен быть выше в этом рейтинге, чем Пакистан. Но в целом включение Пакистана в число 15 сильнейших будет правильным", — отметил он.

Согласно данным составителей рейтинга, при численности населения в 201 миллион человек, активный персонал ВС Пакистана составляет 637 тысяч человек – это шестой показатель после КНР, США, Индии, КНДР и России. В то же время у Израиля с восьмимиллионным населением это число в несколько раз ниже – 170 тысяч человек. При этом, с учетом резервов разница становится не столь внушительной – 920 тысяч против 720 тысяч человек.