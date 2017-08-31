МИД выясняет число российских детей, разлученных с родными в Мосуле

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Москва выясняет, сколько детей с гражданством РФ были разлучены с родственниками в результате штурма иракского Мосула, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Война обнажила еще одну немаловажную проблему — это дети войны. По данным иракского отделения Детского фонда ООН (UNICEF) в ходе операции по освобождению Мосула около четырех тысяч детей , примерная цифра — 3,8 тысячи, оказались разлучены со своими родными. Российская сторона сейчас выясняет, сколько из них может оказаться россиянами либо имеющими российское происхождение", — сказала она на брифинге.

По словам представителя МИД РФ, в работе по идентификации детей, попадающих в детские приюты Ирака, и подтверждению их связей с разыскивающими их родственниками задействованы МИД РФ, посольство РФ в Багдаде, генеральное консульство РФ в Эрбиле, глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, а также уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Все эти усилия ведутся, и все действия предпринимаются в тесной координации с властями Ирака", — отметила она.