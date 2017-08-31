Шериф округа Харрис заявил, что инцидент на заводе в Техасе не был взрывом

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Инцидент на химзаводе Arkema в Техасе не был взрывом, там произошла химическая реакция, заявил шериф округа Харрис Эд Гонзалез.

Ранее сообщалось, что два взрыва произошли на химзаводе Arkema в Техасе, оказавшемся в зоне шторма "Харви". Территорию предприятия затопило из-за наводнения, вызванного штормом, это нарушило работу завода. Всем жителям округа в районе 2,4 километра от химзавода было предписано покинуть свои дома. Замшерифа был доставлен в больницу после того, как вдохнул пары, образовавшиеся после взрыва. Еще девять человек самостоятельно приехали в больницу в качестве меры предосторожности.

"Сегодня утром примерно после полуночи, возможно, ближе к часу ночи, произошел инцидент на заводе Arkema. Произошла химическая реакция. Это событие ожидалось", — заявил Гонзалез. Его заявление опубликовано на странице офиса шерифа округа в Facebook.

По словам шерифа, в результате выброса различных органических пероксидов произошел хлопок внутри резервуаров, в которых они хранились. В результате образовался черный дым. Он также подчеркнул, что ситуация не представляет опасности для общественности, а выбросы не являются токсичными. Подобный хлопок происходит при выбросе пероксидов, поскольку в они хранятся в резервуарах при определенной температуре.

"Я хочу ясно дать понять, это был не взрыв", — отметил Гонзалез. Кроме того, он добавил, что примерно 10-15 человек были доставлены в больницы в качестве меры предосторожности.

Техас столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". Он стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.