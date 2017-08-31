В ОП осудили осквернение памятника советским войнам в Мадриде

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Осквернение памятника советским войнам, воевавшим в гражданской войне в Испании — результат "молчаливого одобрения" ряда европейских стран фактов искажения истории, свидетельствует, что власти ЕС не уделяют должного внимания воспитанию молодежи, считает глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Неизвестные осквернили захоронения и памятники на кладбище в Мадриде, посвященные советским бойцам, сражавшимся в гражданской войне в Испании, нанеся на мемориалы нацистские и антисемитские символы.

"К сожалению, подобные случаи вандализма и варварства в странах Европы в последнее время не редкость. На мой взгляд, этому способствует та ситуация с фальсификацией истории, которую раздувают властные верхушки некоторых государств. Другие же, в свою очередь, этому никак не противодействуют, а даже молча одобряют. Совсем забыли о том, к чему привели заигрывания с националистами и радикалами в 30-х годах прошлого века. Это также свидетельствует о том, что власти ЕС не занимаются воспитанием и культурой молодежи", — заявила РИА Новости Сутормина.

Глава комиссии полагает, что такие вещи "в основном делают юнцы, не получившие должного образования и понимания, кто помог выжить их родине в трудные минуты".

"Если и дальше будет продолжаться это переписывание, это вранье, это невнимание к молодежи, то Европе это аукнется большим кризисом. Особенно на фоне наплыва мигрантов", — предостерегает Сутормина.