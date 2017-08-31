БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Великобритания ещё далеки от возможности начать переговоры о будущих отношениях регионов после Brexit, в том числе торгово-экономических, сказал главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье.
"Мы достаточно далеки от возможности сказать, что был достигнут существенный прогресс. Существенный настолько, чтобы я мог рекомендовать начать переговоры о будущих отношениях между ЕС и Соединенным королевством", — сказал Барнье после третьего раунда переговоров о Brexit в Брюсселе.
Он отметил, что третий раунд переговоров, завершившийся в Брюсселе в четверг, не дал "решительного прогресса" в разрешении первоочередных вопросов "развода".