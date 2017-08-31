Москва призвала все стороны на Корейском полуострове проявлять сдержанность

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Москва призывает все стороны на Корейском полуострове проявить сдержанность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С сожалением констатируем очередное нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН со стороны КНДР, осуществившей 29 августа запуск баллистической ракеты, траектория полета которой пролегала над территорией Японии. Призываем противостоящие стороны к сдержанности, ответственному поведению, отказу от воинственной риторики и воинственных действий", — сказала она на брифинге в четверг.

По словам Захаровой, "соревнование в силе, которое сейчас демонстрируется, приведет лишь регион на грань военного конфликта".

Утром 29 августа КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР и принял заявление председателя, в котором осудил действия Пхеньяна и потребовал прекратить испытания. Также представитель Японии высказался за "сильную резолюцию" Совета Безопасности ООН в ответ на пуск КНДР.